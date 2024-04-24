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Сенат США утвердил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню
24.04.2024 11:05
Сенат США одобрил пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который предполагает выделение миллиардов долларов США Украине, Израилю и Тайваню, передает CNN.
Пакет объединяет четыре законопроекта, которые Палата представителей приняла отдельно в субботу, и предусматривает почти 61 миллиард долларов для Украины, более 26 миллиардов долларов для Израиля и более 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.
Четвертый законопроект ужесточает санкции в отношении российских активов и дает китайской компании ByteDance девять месяцев на продажу TikTok, иначе приложение будет запрещено в магазинах приложений США.
Законодательный пакет, одобренный Сенатом, будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.
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