

Сенат США утвердил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

24.04.2024 11:05





Сенат США одобрил пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который предполагает выделение миллиардов долларов США Украине, Израилю и Тайваню, передает CNN.



Пакет объединяет четыре законопроекта, которые Палата представителей приняла отдельно в субботу, и предусматривает почти 61 миллиард долларов для Украины, более 26 миллиардов долларов для Израиля и более 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.



Четвертый законопроект ужесточает санкции в отношении российских активов и дает китайской компании ByteDance девять месяцев на продажу TikTok, иначе приложение будет запрещено в магазинах приложений США.



Законодательный пакет, одобренный Сенатом, будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





