

В Госдепе США назвали закон «об иноагентах» несовместимым со стремлением в ЕС

24.04.2024 11:06





Такого рода законотворческая активность глубоко проблематична и несовместима со стремлениями в ЕС, - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Патель также сказал о продолжающихся протестах в Грузии и отметил, что остается призыв к тому, чтобы протест был мирным.



«Что касается протестов [в Грузии]. Мы, безусловно, поддерживаем то, что в Соединенных Штатах было бы свободой выражения мнения людей путем мирных протестов и демонстраций в рамках Первой поправки. Мы опять-таки призываем к тому, чтобы все было мирно, и мы, конечно же, будем осуждать любые действия, способствующие перерастанию такого рода протестов в насилие.



Но в конечном итоге все сводится к законопроекту, о котором мы говорим уже несколько недель. Мы по-прежнему считаем, что такого рода законодательная активность глубоко проблематична и несовместима со стремлениями а Европейский Союз. Вы должны помнить, что мы говорим о вещах, которые оказывают давление на медиаорганизации, организации гражданского общества и др.», - заявил Патель.





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