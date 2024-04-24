Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мдинарадзе: Депутатам, избранным народом, угрожают санкциями за инициирование законов


24.04.2024   11:07


Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отреагировал на предложение части депутатов Европарламента ввести санкции против всех, кто пытается преобразовать Грузию «по российской модели». В соцсети депутат от «Грузинской мечты» написал:

«Кто-нибудь предполагал много лет назад, что человек, вынесший на парламентское обсуждение два закона — о прозрачности и семейных ценностях, станет объектом особых, скоординированных нападок со стороны кого-то?

На меня пытаются повлиять «фейками», искажением контекста, дезинформацией и всеми аморальными способами, что невозможно, но вся система дезинформации работает, это факт?!

Мог кто-нибудь представить, что кто-то бы посмел угрожать депутатам, избранным народом, санкциями за инициирование таких законов?

Какая санкция, наши предки пожертвовали собой ради независимости страны…

Кажется, мы зашли так далеко, и становится еще яснее, насколько важно защищать нашу национальную честь, независимость, истинно европейский путь и демократию, семейные ценности, грузинскую идентичность и традиции, права человека и продолжать гордо идти вперед, укрепляя суверенитет, идти по дороге деоккупации, развития страны и к полноправному членству в европейской семье.

Для нас нет ничего легкого, но мы всегда выйдем победителями, главное – быть честными перед своей Родиной и ее достойным будущим!

Ждём вас всех 29 апреля!» — написал Мдинарадзе в Facebook.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна