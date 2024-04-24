

Мдинарадзе: Депутатам, избранным народом, угрожают санкциями за инициирование законов

24.04.2024 11:07





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отреагировал на предложение части депутатов Европарламента ввести санкции против всех, кто пытается преобразовать Грузию «по российской модели». В соцсети депутат от «Грузинской мечты» написал:



«Кто-нибудь предполагал много лет назад, что человек, вынесший на парламентское обсуждение два закона — о прозрачности и семейных ценностях, станет объектом особых, скоординированных нападок со стороны кого-то?



На меня пытаются повлиять «фейками», искажением контекста, дезинформацией и всеми аморальными способами, что невозможно, но вся система дезинформации работает, это факт?!



Мог кто-нибудь представить, что кто-то бы посмел угрожать депутатам, избранным народом, санкциями за инициирование таких законов?



Какая санкция, наши предки пожертвовали собой ради независимости страны…



Кажется, мы зашли так далеко, и становится еще яснее, насколько важно защищать нашу национальную честь, независимость, истинно европейский путь и демократию, семейные ценности, грузинскую идентичность и традиции, права человека и продолжать гордо идти вперед, укрепляя суверенитет, идти по дороге деоккупации, развития страны и к полноправному членству в европейской семье.



Для нас нет ничего легкого, но мы всегда выйдем победителями, главное – быть честными перед своей Родиной и ее достойным будущим!



Ждём вас всех 29 апреля!» — написал Мдинарадзе в Facebook.





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