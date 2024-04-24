|
|
|
Перед зданием мэрии и муниципального собрания Рустави шумно
24.04.2024 11:23
Перед зданием мэрии и муниципального собрания Рустави шумно – Члены «Грузинской мечты», в том числе мэр Рустави, и члены «Гахария – За Грузию» вступили в словесное противостояние друг с другом
Перед зданием мэрии и муниципального собрания (сакребуло) Рустави шумно. Члены «Грузинской мечты», в том числе мэр Рустави Нино Лацабидзе, и члены «Гахария – За Грузию» вступили в словесное противостояние друг с другом.
Представители оппозиционной партии обратились к мэру Рустави с заявлением, что «Грузинская мечта» вместе с «националами» объявила импичмент председателю совета.
«Устраиваете ли вы вместе «националами» импичмент председателю сакребуло, Нино? Ответьте мне. Без «националов» у вас не хватит голосов», - обратилась к мэру Рустави Нино Лацабидзе депутат от партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури
«Время вашего безделья прошло, председатель в отставке», - заявила мэр Рустави членам «Гахария – За Грузию».
Нино Лацабидзе пояснила СМИ, что решать гражданам Рустави, будет ли у них оппозиционное сакребуло.
«Сегодня эти политики впервые приехали в Рустави, чтобы организовать это. Я этого не допущу», - заявил Лацабидзе.
Для справки, председатель сакребуло Рустави Нодар Шерозия, являющийся членом партии «Гахария – За Грузию», отстранен от должности. Депутаты проголосовали по вопросу отстранения Шерозия от должности в закрытом формате. В голосовании принял участие 21 депутат, из которых 18 поддержали отстранение Шерозия, а 3 бюллетеня признаны недействительными.
Перед началом процесса депутаты от «Гахария – За Грузию» в знак протеста покинули зал заседаний сакребуло, соответственно, в голосовании они не участвовали.
Согласно повестке дня сегодняшнего заседания Руставского сакребуло, новый председатель будет избран сегодня же. Также обсуждаются вопросы отстранения от должности заместителя председателя сакребуло и избрания новых замов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна