

Перед зданием мэрии и муниципального собрания Рустави шумно

24.04.2024 11:23





Перед зданием мэрии и муниципального собрания Рустави шумно – Члены «Грузинской мечты», в том числе мэр Рустави, и члены «Гахария – За Грузию» вступили в словесное противостояние друг с другом



Перед зданием мэрии и муниципального собрания (сакребуло) Рустави шумно. Члены «Грузинской мечты», в том числе мэр Рустави Нино Лацабидзе, и члены «Гахария – За Грузию» вступили в словесное противостояние друг с другом.



Представители оппозиционной партии обратились к мэру Рустави с заявлением, что «Грузинская мечта» вместе с «националами» объявила импичмент председателю совета.



«Устраиваете ли вы вместе «националами» импичмент председателю сакребуло, Нино? Ответьте мне. Без «националов» у вас не хватит голосов», - обратилась к мэру Рустави Нино Лацабидзе депутат от партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури



«Время вашего безделья прошло, председатель в отставке», - заявила мэр Рустави членам «Гахария – За Грузию».



Нино Лацабидзе пояснила СМИ, что решать гражданам Рустави, будет ли у них оппозиционное сакребуло.



«Сегодня эти политики впервые приехали в Рустави, чтобы организовать это. Я этого не допущу», - заявил Лацабидзе.



Для справки, председатель сакребуло Рустави Нодар Шерозия, являющийся членом партии «Гахария – За Грузию», отстранен от должности. Депутаты проголосовали по вопросу отстранения Шерозия от должности в закрытом формате. В голосовании принял участие 21 депутат, из которых 18 поддержали отстранение Шерозия, а 3 бюллетеня признаны недействительными.



Перед началом процесса депутаты от «Гахария – За Грузию» в знак протеста покинули зал заседаний сакребуло, соответственно, в голосовании они не участвовали.



Согласно повестке дня сегодняшнего заседания Руставского сакребуло, новый председатель будет избран сегодня же. Также обсуждаются вопросы отстранения от должности заместителя председателя сакребуло и избрания новых замов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





