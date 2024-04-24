

Нодар Шерозия отстранен от должности председателя сакребуло Рустави

24.04.2024 11:23





На сегодняшнем заседании сакребуло Рустави председатель сакребуло (городское собрание) Нодар Шерозия был отстранен от занимаемой должности. Отстранение председателя поддержали 18 депутатов сакребуло.



Несколько дней назад фракция сакребуло Рустави «Грузинская мечта» обратилась к председателю городского собрания с просьбой назначить внеочередное заседание, на котором основными вопросами должны были быть отстранение от должности председателя сакребуло, его заместителей и председателей комиссий сакребуло.



В распространенном заявлении фракция «Грузинская мечта» отметила, что состав сакребуло Руставского муниципалитета седьмого созыва более двух лет не выполнял должным образом свои обязанности. «Грузинская мечта» заявила, что со стороны сакребуло было несколько попыток саботажа, которые проявлялись в препятствовании утверждению бюджета, негативной оценке отчета об исполнении бюджета, задержке конкретных проектов, игнорировании позиции граждан и т.д.



Представитель партии «Гахария за Грузию» Нодар Шерозия был избран на должность председателя сакребуло в 2022 году. Его кандидатуру поддержали представители «Национального движения» и «Гахария за Грузию».





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