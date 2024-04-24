

Европарламент обсудил рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах

24.04.2024 11:24





В Европейском парламенте звучат призывы к введению санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также членов парламента Грузии, поддержавших законопроект об иноагентах.



Ситуацию вокруг спорной инициативы «Грузинской мечты» депутаты Европарламента обсудили во вторник. В повестке дебаты значились под заголовком «Попытки вновь ввести в действие закон об иностранных агентах в Грузии и его ограничения для гражданского общества».



Наблюдатели в Тбилиси указывают, что никогда прежде оценки в Страсбурге не были настолько резкими.



«Призываю политических лидеров Грузии отозвать законопроект, как это произошло в прошлом году. Ясно, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС. Если он будет принят, это подорвет прогресс Грузии на пути к ЕС. Будущее грузин — в Евросоюзе», — заявил на пленарном заседании еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.



Он напомнил, что год назад власти Грузии публично пообещали, «что такое законодательство никогда не вернется».



Эстонский депутат Европарламента Свен Миксер (S&D) констатировал: «власти Грузии становятся все более нелиберальными и антиевропейскими».



«Закон об иностранных агентах – еще один пример того пути, по которому, как видно, следует Грузия. Этот законопроект, если он будет принят, ограничит ареал действия гражданского общества, сократит свободу выражения и откроет путь дискриминации. К сожалению, это будет иметь последствия для европейских устремлений Грузии», — сказал он.



Европарламентарий Анна Фотыга (ЕНП) считает, что повторным инициированием закона об иноагентах была «грубо нарушена воля грузинского народа».



«Мы должны рассмотреть возможное введение целенаправленных санкций против олигарха Бидзины Иванишвили», — заявила Фотыга. Среди прочего она призвала к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С аналогичными послениями выступили депутаты Европарламента Михаэль Галлер и Мириам Лексманн (оба представляют ЕНП).



Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс (Renew Europe) призывает ввести санкции против руководителя грузинского спецназа Звиада Харазишвили и главы патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе. Оппозиция в Грузии считает их ответственными за жестокий разгон протестующих против закона об иноагентах в Тбилиси 16-17 апреля.



«Я приветствую протест грузинского народа против этого шага и призываю институты ЕС ввести санкции против тех, кто подрывает демократические процессы и организует аресты мирных демонстрантов, в частности Звиада Харазишвили и Важи Сирадзе. Они действуют против воли грузинского народа», — заявил Ауштрявичюс.



Депутат Европарламента Урмас Паэт (Renew Europe) заявил, что закон об иностранных агентах «является последним в серии действий», таких как преследование журналистов и политических оппонентов, а также распространение антиевропейской риторики в Грузии. Он считает, что «Грузинская мечта» тем самым демонстрирует, что не воспринимает интеграцию в ЕС серьезно.



Перед дебатами в Европарламенте зарегистрировали четыре проекта резолюции по Грузии. Разные политические группы предлагают ЕС рассмотреть ряд шагов в случае окончательного принятия законопроекта об иноагентах. Говорится и о персональных санкциях против, и о более масштабных мерах. Самый жесткий вариант — у депутатов «Обновляя Европу». В нем содержится призыв к заморозке финансирования Грузии и возможном пересмотре безвизового режима с ЕС.



Все четыре проекта:



призывают Европейскую комиссию оценить прогресс Грузии в выполнении девяти рекомендаций по продвижению страны к членству в ЕС;

подчеркивают важность гражданского общества и независимых СМИ в демократических обществах;

подчеркивают, что стремление к членству в ЕС является волей грузинского народа.

Голосование по резолюциям состоится в Европарламенте 25 апреля.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы. Они носят рекомендательный характер. При этом они широко используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.



Новости-Грузия

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