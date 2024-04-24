

Председатель руставского сакребуло отстранен от должности

24.04.2024 11:49





Член партии «Гахария – За Грузию» Нодар Шерозия освобожден от должности председателя руставского муниципального собрания (сакребуло). Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании руставского сакребуло.



Как сообщает «Грузинская мечта», 18 членов сакребуло поддержали отстранение председателя.



«Несколько дней назад фракции «Грузинская мечта» обратилась к председателю сакребуло с просьбой назначить внеочередное заседание, на котором основными вопросами будут отстранение от должности председателя сакребуло, его заместителей и председателей комиссий сакребуло».



В распространенном заявлении фракция «Грузинская мечта» отметила, что состав сакребуло Руставского муниципалитета седьмого созыва более двух лет не выполнял должным образом свои обязанности.



Со стороны сакребуло не раз имели место попытки саботажа, что проявлялось в препятствовании утверждению бюджета, в отрицательной оценке отчета об исполнении бюджета, в задержке реализации конкретных проектов, в игнорировании позиций граждан и т.д.



Помимо грубых нарушений регламента сакребуло, Инспекция труда, а затем и городской суд подтвердили безответственные и незаконные действия руководства сакребуло по отношению к работникам аппарата.



Недавно от фракции «Национальное движение» отделились и покинули партию четыре члена фракции, что стало еще одним дополнительным поводом для команды «Грузинской мечты» начать процесс отстранения оппозиционного большинства с должностей руставского сакребуло», - говорится в информации, распространенной партией «Грузинская мечта».





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