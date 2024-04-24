

Лидер «Стратегии Агмашенебели» призвал «Мечту» поставить Родину выше личных интересов

24.04.2024 13:13





«Может, хоть раз стоит поставить Родину выше своих личных интересов», — с такими словами лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе обратился к представителям «Грузинской мечты» после резких заявлений европейских парламентариев, которые указывают на то, что из-за последних законодательных инициатив государство может свернуть в европейского пути.



«Правление Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» с каждым днем становятся для Грузии все дороже. Это факт, что по российскому законодательству мы не только не можем поехать в Евросоюз, но и можем потерять то, что приобрели, и самое тревожное, что в этой дискуссии идет прямое обсуждение пересмотра безвизового режима, статуса кандидата, финансовой помощи, которую Грузия получает каждый год, а речь идет о миллиардах, полученных за последние годы.



Поэтому я обращаюсь к депутатам «Грузинской мечты», может быть, хоть раз поставите свою Родину выше своих личных интересов, выше задач Иванишвили, посмотрите на своих детей, посмотрите на свое будущее поколение, у них уже не будет нормальных условий жизни в этой стране, у них больше не будет возможности поехать в Европу для получения образования, наши села и города не смогут развиваться.



Это очень тяжелая реальность, это цена, которую грузинский народ платит за эти антигрузинские действия. Российское право и Европейский Союз абсолютно несовместимы друг с другом…



С одной стороны, огромная угроза полной изоляции, а с другой – огромная возможность для американских и европейских инвестиций, миллиардов, для развития сел и городов, для поднятия экономики на ноги», — сказал Вашадзе.



Напомним, что 23 апреля депутаты Европарламента заявили, что, если в Грузии будут приняты спорные законы, переговоры о вступлении Грузии в ЕС следует прекратить.





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