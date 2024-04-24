

В «Грузинской мечте» критикуют депутатов Европарламента

24.04.2024 13:25





Представители правящей «Грузинской мечты» критикуют инициативу части европарламентариев о введении санкций против «людей, которые хотят трансформировать Грузию по российской модели». Одна из причин, по которой депутаты Европарламента выступили с такими заявлениями – последние законодательные инициативы «Грузинской мечты», которые многие европарламентарии называют «российскими». Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прокомментировал эти призывы в соцсети.



«Кто-нибудь предполагал много лет назад, что человек, вынесший на парламентское обсуждение два закона — о прозрачности и семейных ценностях, станет объектом особых, скоординированных нападок со стороны кого-то? На меня пытаются повлиять «фейками», искажением контекста, дезинформацией и всеми аморальными способами, что невозможно, но вся система дезинформации работает, это факт?! Мог кто-нибудь представить, что кто-то бы посмел угрожать депутатам, избранным народом, санкциями за инициирование таких законов?» – написал Мдинарадзе.





Между тем, 23 апреля в Европарламент был внесен проект резолюции по грузинскому закону об «иноагентах». Несмотря на акценты, сделанные в предыдущих версиях, и выступления депутатов Европарламента, на данном этапе в рабочей версии согласованной резолюции нет призыва ввести санкции против Бидзины Иванишвили, депутатов «Грузинской мечты» или высокопоставленных полицейских. Впрочем, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили всё же назвал эти последние обсуждения «нападением на грузинскую полицию», упомянув в своих комментариях одного из авторов резолюции, депутата Европарламента Петраса Аустревичуса. Тот обратился к Брюсселю с инициативой ввести санкции против влиятельных сотрудников МВД Грузии, Звиада Харебашвили и Важи Сирадзе.



«Таковы, к сожалению, тенденции нападений на грузинскую полицию, и было бы хорошо, если бы литовское посольство дало разъяснения по этому поводу, поскольку это политическая, идеологическая поддержка тех «коктейлей Молотова», которые бросали в марте прошлого года. Эти «коктейли Молотова» были романтизированы при финансировании «Фонда европейской демократии», которым управляют те же депутаты Европарламента», – сказал Папуашвили.



В большей части грузинской оппозиции поясняют, что «санкции реальны», а причина подобных инициатив – «несоответствие европейским ценностям и продвижение российских». Такой комментарий сделал, в частности, один из лидеров «Лело» Григол Гегелия:



«Этот закон (об «иноагентах») является антиевропейским и антигрузинским, и поэтому все лица, причастные к его принятию, обязательно подвергнутся санкциям, поскольку этот закон подрывает все фундаментальные ценности проевропейской Грузии, и утверждает все ценности, что должны быть в пророссийской Грузии. Поэтому санкции реальны, и я хотел бы еще раз напомнить всем и призвать их, прежде чем нажать на зеленую кнопку, они должны принять во внимание, что за этим последует самая жесткая реакция как со стороны Евросоюза, так и со стороны США».





Напомним, что 23 апреля в Страсбурге прошли дебаты по данному вопросу. Часть депутатов Европарламента считает, что



санкции должны быть применены к Бидзине Иванишвили и парламентариям, поддерживающим закон, а также высокопоставленным полицейским;

необходимо пересмотреть либерализацию визового режима с Грузией,



финансовая помощь стране со стороны Евросоюза должна быть прекращена.



Однако данные вопросы не отражены в финальной версии резолюции, пишет грузинская служба Радио Свобода.





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