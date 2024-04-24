

Георгий Вашадзе: Бидзина Иванишвили все дороже обходится Грузии

24.04.2024 13:31





Я обращаюсь к депутатам «Грузинской мечты» - поставьте родину выше задания Бидзины Иванишвили, поставьте родину и нашу страну выше и не занимайте какую-то позицию, вызванную упрямством, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, откликаясь на дискуссию по Грузии, состоявшуюся в Европарламенте 23 апреля.



По словам Георгия Вашадзе, победа будет тогда, когда законопроект «О прозрачности», который, по его мнению, является «российским», канет в прошлое и страна продолжит стремиться к европейской интеграции.



«Очень тяжело было слушать дискуссию, которая прошла в Европарламенте относительно Грузии. К сожалению, с каждым днем Бидзина Иванишвили все дороже обходится Грузии. Мы являемся жертвами той тяжелейшей политики, которую проводят они [«Грузинской мечты»]. С российским законом, Грузии нет места в Европейском союзе. Еще тяжелее было слушать заявления о том, что безвизовый режим, статус кандидата могут быть пересмотрены; речь шла и о санкциях, которые усложнят нашу повседневную жизнь.



Сегодня решающий момент – либо Грузия продолжит стремиться в ЕС, либо мы зайдем в тупик, который может определить нашу судьбу на десятилетия. Сегодня, после статуса кандидата в Европарламенте должно обсуждаться то, сколько денег следует потратить в Грузии? Должно говориться о европейских и американских инвестициях, которые создадут рабочие места, разовьют экономику, а о чем идет речь? Об отмене безвизового режима, пересмотре статуса кандидата, о санкциях. Вот почему я обращаюсь к гражданам Грузии: нам нужно единство так, как никогда прежде…, чтобы Грузия могла продолжить путь европейской интеграции. Это великая историческая задача, которая стоит перед нашим поколением – перед нашим прошлым, настоящим и будущим. Поэтому сила в единстве. Победа будет тогда, когда мы оставим «российский закон» и все российское в прошлом и продолжим стремиться к европейской интеграции», - заявил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





