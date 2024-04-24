

6 стран присоединились к призыву об отзыве инициированного «Мечтой» закона «об иноагентах»

24.04.2024 13:49





К призыву об отзыве инициированного «Грузинской мечтой» закона «об иноагентах» присоединяются председатели комитетов по иностранным делам парламентов еще 6 стран. Об этом сообщает председатель комитета по внешним связям сейма Литвы Жигимантас Павиленис.



«Мы глубоко обеспокоены этим законопроектом в стиле Путина, призванным заклеймить и лишить силы активное, проевропейское гражданское общество и неправительственный сектор Грузии.



Мы призываем «Грузинскую мечту» отозвать законопроект из парламента.



Мы продолжим поддерживать европейские устремления грузинского народа и ожидаем, что Грузия продемонстрирует свою приверженность продвижению демократии.



Мы искренне надеемся, что власти Грузии проявят серьезность в отношении интеграции с Европой и евроатлантических институтов, руководствуясь ценностями западной, либеральной демократии.



На карту поставлено будущее грузинского народа», — говорится в заявлении.



Напоминаем, что 5 апреля, было опубликовано заявление председателей комитетов по иностранным делам 12 стран, призвавших правящую партию Грузии отказаться от продвижения законопроекта «о прозрачности иностранного влияния», позже к ним присоединились и другие страны. В настоящее время призыв подписали представители 20 стран.



Источник: SOVA

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