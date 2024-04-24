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Депутата от ГМ Беку Одишария лишии звания почетного консула Латвии


24.04.2024   13:53


Депутат парламента Грузии Бека Одишария больше не является почетным консулом Латвии. Информацию в разговоре с «Эхом Кавказа» подтвердили в латвийском посольстве в Тбилиси.

На сайте МИД Латвии указано, что у страны сейчас два почетных консула в Грузии: Ивлиане Цулая – в регионе Имерети, Михаил Хундадзе – в Кахети.

Хундадзе, занимающий пост почетного консула с 2012 года, рассказал, что Одишария представлял Латвию в Аджарии.

Ранее с инициативой отстранить от должности почетного консула Беку Одишария выступил председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс. Он назвал «отвратительным» и «мерзким» заявление Одишария в адрес оппозиционных женщин-депутатов. Требования политика были обращены к МИДу Латвии и депутату Сейма Айве Виксне, которая руководит группой по сотрудничеству с парламентом Грузии.


3 апреля Бека Одишария во время выступления представителя «Лело» Анны Нацвлишвили выругался в адрес женщин-депутатов, оскорбив их. Позже Одишария принес извинения, объяснив, что ранее никогда не оскорблял женщин, а на этот раз поддался эмоциям.


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