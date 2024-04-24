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Объединение профсоюзов Грузии GTUC реагирует на законопроект об иноагентах


24.04.2024   14:10


Объединение профсоюзов Грузии GTUC реагирует на законопроект "об иноагентах" и события вокруг него.
В заявлении говорится о важности финансирования, полученного от Запада, и уже реализованных благодаря ему проектах:

"Будущее Грузии - в Европе!

Законопроект, в котором говорится, что если организация, получающая определенную сумму финансирования от иностранных доноров в виде дохода, считается проводником интересов иностранной державы, неприемлем.

Примечательно, что при поддержке партнерских организаций мы восстановили тысячи незаконно уволенных людей на их должностях. Как вы знаете, наем квалифицированных юристов - большая роскошь, и наши граждане в этом процессе не заплатили ни тетри.

Мы предоставили больше информации об их трудовых правах, правах женщин, других социальных или экономических правах.

Именно при поддержке донорских организаций были внесены изменения в трудовое законодательство на всех этапах, создан исполнительный институт трудового законодательства в виде Службы инспекции труда. Именно тогда люди массово гибли на производстве из-за несоблюдения норм техники безопасности, на что однозначно указывает статистика.

Был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, из которого в действующем законе о пенсиях были учтены несколько наиболее важных для пенсионеров составляющих.

Для профсоюзов поддержка иностранных доноров важна для развития исследований, законодательных инициатив, проведения информационных кампаний. Этот процесс продолжается и по сей день. Каждое из этих действий служит исключительно интересам наших граждан.

Это неполный перечень мероприятий, которые Объединение профсоюзов осуществляло в стране с помощью иностранных доноров. Целью и отправной точкой всегда были и остаются граждане Грузии.

Европейская интеграция - это непоколебимая воля граждан нашей страны, которая закреплена в статье 78 Конституции Грузии.


Будущее грузинского народа - только европейское".


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