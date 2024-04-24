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Президент издала указ о помиловании Лазаре Григориадиса
24.04.2024 14:13
Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса. Об этом сообщает администрация президента Грузии.
Необходимо отметить, что Лазаре Григориадис был приговорен Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы по делу о мартовских акциях.
Решение о помиловании Григориадиса было принято президентом в тот же день, когда суд вынес ему приговор, однако вопрос его освобождения был затянут в связи с затягиванием процесса передачи соответствующих документов в офис президента.
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