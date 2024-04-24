

Президент издала указ о помиловании Лазаре Григориадиса

24.04.2024 14:13





Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса. Об этом сообщает администрация президента Грузии.



Необходимо отметить, что Лазаре Григориадис был приговорен Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы по делу о мартовских акциях.



Решение о помиловании Григориадиса было принято президентом в тот же день, когда суд вынес ему приговор, однако вопрос его освобождения был затянут в связи с затягиванием процесса передачи соответствующих документов в офис президента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





