Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент издала указ о помиловании Лазаре Григориадиса


24.04.2024   14:13


Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса. Об этом сообщает администрация президента Грузии.

Необходимо отметить, что Лазаре Григориадис был приговорен Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы по делу о мартовских акциях.

Решение о помиловании Григориадиса было принято президентом в тот же день, когда суд вынес ему приговор, однако вопрос его освобождения был затянут в связи с затягиванием процесса передачи соответствующих документов в офис президента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна