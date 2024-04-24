

Самадашвили: Никто не ставит знак равенства между вступлением Грузии в Евросоюз и освобождением Саакашвили

24.04.2024 14:33





Член партии «Лело» Саломе Самадашвили заявляет, что никто не ставит знак равенства между вступлением Грузии в Евросоюз и освобождением Саакашвили. По её словам, это ложная пропаганда.



Как заявила Самадашвили, если будет принят закон «О прозрачности иностранного влияния», тогда переговоры с Евросоюзом о вступлении не только не будут открыты, но под угрозой окажутся безвизовый режим и статус кандидата.



«Очень важно, чтобы все, кто выполняет поручения Бидзины Иванишвили, будь то 83 члена большинства, полиция или другие сотрудники правоохранительных органов, понимали, что никто не сможет спрятаться за спиной Бидзины Иванишвили. Именно поэтому на повестке дня встал вопрос о введении персональных санкций, и мы видим, что это новое явление, потому что раньше мы не слышали посылов о персональных санкциях», — заявила Саломе Самадашвили.



По словам политика, сегодня существует препятствие для европейского будущего, которое связано с принятием «российского закона».





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