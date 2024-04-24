

Папуашвили: Мы не имеем в виду «черные деньги» в налоговом смысле

24.04.2024 15:01





Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что когда он говорит о «черных деньгах», поступающих в страну посредством грантов, он не имеет в виду черные деньги в «налоговом смысле».



В качестве примера Папуашвили вновь привел финансирование со стороны «Европейского фонда за демократию» (EED) организации «Дроа». По его словам, фактически эти деньги идут на финансирование партии Элене Хоштария «Дроа».



«Когда мы говорим о черных деньгах, мы, конечно, не имеем в виду «черные деньги» в налоговом смысле, мы имеем в виду черные деньги, деньги, которые неизвестны нашему обществу и тратятся таким образом, чтобы навязать определенное мнение», — сказал Шалва Папуашвили.



Черные деньги – это деньги, полученные незаконным путем. Согласно законодательству Грузии, ввоз «черных» денег или отмывание «черных» денег является запрещенной деятельностью.



Что касается грантов, полученных от западных организаций, то неправительственные организации

ежемесячно предоставляют полный отчет в налоговую службу Минфина Грузии, а значит, эти деньги не скрыты от государства.



Справка: «Европейский фонд за демократию» (EED) — международная неправительственная организация, созданная в 2013 году Европейским союзом и государствами — членами ЕС и финансирующая проекты по продвижению демократии.





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