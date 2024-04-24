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Комитет Бундестага Германии по иностранным делам обсудит ситуацию в Грузии
24.04.2024 15:11
Сегодня, 24 апреля, Комитет Бундестага Германии по иностранным делам обсудит внутриполитическую ситуацию в Грузии.
Об этом сообщает председатель Комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот.
Несколько дней назад Михаэль Рот встретился с послом Грузии в Германии Леваном Изория, чтобы обсудить «российский закон». Как известно, Германия критически оценивает принятие в Грузии «российского закона».
По мнению Рота, этот закон несовместим с ценностями Евросоюза и угрожает вступлению Грузии в ЕС.
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