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Комитет Бундестага Германии по иностранным делам обсудит ситуацию в Грузии


24.04.2024   15:11


Сегодня, 24 апреля, Комитет Бундестага Германии по иностранным делам обсудит внутриполитическую ситуацию в Грузии.

Об этом сообщает председатель Комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот.


Несколько дней назад Михаэль Рот встретился с послом Грузии в Германии Леваном Изория, чтобы обсудить «российский закон». Как известно, Германия критически оценивает принятие в Грузии «российского закона».

По мнению Рота, этот закон несовместим с ценностями Евросоюза и угрожает вступлению Грузии в ЕС.


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