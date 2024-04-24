

Тбилисский городской суд оштрафовал генерального секретаря «Лело» Ираклия Купрадзе на 2 500 лари

24.04.2024 16:16





Тбилисский городской суд оштрафовал генерального секретаря партии «Лело» Ираклия Купрадзе на 2500 лари. Купрадзе был обвинен в неподчинении законному требованию полицейского и мелком хулиганстве на акции.



Как заявил после судебного заседания адвокат Торнике Артмеладзе, Ираклию Купрадзе, в частности, вменялся прорыв полицейского кордона, хотя на кадрах видно, что Ираклий Купрадзе стоит с поднятыми руками.



«Никто не мог усмотреть в действиях Ираклия Купрадзе какого-либо нарушения закона. К сожалению, ни одно из наших ходатайств не было удовлетворено. В том числе, самым важным из них было истребование видеозаписи. Мы предоставили фотографии, показывающие, что на месте есть камеры, однако суд не запросил эти видеоматериалы. Что касается полицейских, то они не смогли представить никаких доказательств того, что Ираклий совершил какое-либо правонарушение», - заявил адвокат.



Сам Ираклий Купрадзе оценивает решение Тбилисского городского суда как политическое преследование и расправу над ним. Как сообщил Купрадзе журналистам после заседания, данное решение было принято судьей на основании взаимоисключающего решения полицейских.



Напомним, генсек «Лело» и еще несколько человек были задержаны во время акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».





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