

Джапаридзе: Суд стал филиалом «Грузинской мечты»

24.04.2024 16:22





Генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе был среди мирных митингующих. Он был сознательно выбран как политический лидер, и теперь мы видим карательную меру, - заявил журналистам один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе в суде, где проходил процесс по делу о задержании Купрадзе.



По словам Бадри Джапаридзе, общественность видит организованную «Грузинской мечтой» карательную операцию, которая формально называется судебным заседанием.



«Очевидно, однозначно, суд стал филиалом «Грузинской мечты». Любое задание «Грузинской мечты» четко выполняется судом. Сегодня мы имеем такую ​​ситуацию, которая изменится после выборов, когда «Грузинская мечта» перейдет в оппозицию и у нас будет прогрузинское, национальное, коалиционное, проевропейское правительство», - заявил Бадри Джапаридзе.



Для справки, генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе был задержан на акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Его обвинили в неподчинении законному требованию сотрудника полиции и мелком хулиганстве. Тбилисский городской суд наложил на Купрадзе штраф в размере 2 500 лари.





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