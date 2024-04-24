

Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий в Венгрии

24.04.2024 16:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий в Венгрии, которая откроется 25 апреля.



Глава правительства вместе с делегацией отбыл в Будапешт. Планируется, что премьер-министр Грузии выступит с речью на открытии Конференции консервативных политических действий. В рамках визита также состоится встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



В состав грузинской делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Кобахидзе, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.



Эту информацию распространяет администрация правительства Грузии.





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