|
|
|
Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий в Венгрии
24.04.2024 16:48
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий в Венгрии, которая откроется 25 апреля.
Глава правительства вместе с делегацией отбыл в Будапешт. Планируется, что премьер-министр Грузии выступит с речью на открытии Конференции консервативных политических действий. В рамках визита также состоится встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В состав грузинской делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Кобахидзе, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Эту информацию распространяет администрация правительства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна