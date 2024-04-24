

Лазаре Григориадис покинул тюрьму

24.04.2024 17:07





Лазаре Григориадис, осужденный за посягательство на здоровье полицейских и уничтожение государственного имущества, покинул Глданскую тюрьму.



У тюрьмы осужденного ожидали члены семьи, родственники и адвокаты.



Акт о помиловании Лазаре Григориадиса президент Грузии Саломе Зурабишвили издала сегодня, и после прохождения соответствующих процедур Григориадис покинул Глданскую тюрьму.



Адвокаты сегодня получили резолютивную часть приговора суда, которую они отнесли в администрацию президента Грузии Саломе Зурабишвили.



Для справки, суд 12 апреля признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов. Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис был приговорен к 9 годам лишения свободы.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили 12 апреля заявила, что приняла решение помиловать Лазаре Григориадиса.





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