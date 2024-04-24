

Лазаре Григориадис: Хочу поблагодарить президента – Борьба продолжается, мы встретимся на акциях!

24.04.2024 18:33





Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Саломе Зурабишвили. Борьба продолжается. Встретимся на акциях, - заявил журналистам Лазаре Григориадис, осужденный за посягательства на здоровье полицейских и уничтожение госимущества, выйдя из Глданской тюрьмы №8 после того, как был помилован президентом Грузии.



По его словам, судья принял политизированное решение.



«Прежде всего, я хочу поблагодарить президента Саломе Зурабишвили. Борьба продолжается. Есть акции и мы встретимся на акциях. [Судья] принял политизированное решение», - заявил Лазаре Григориадис.



По его же оценке, «российский закон» подрывает демократию Грузии, и нельзя принимать такие законы на пути в ЕС.



На вопрос, будет ли он обращаться к молодежи, Лазаре ответил, что они и без этого активны на акциях.



Григориадис рассказал и о том, как обращались с ним в тюрьме.



«Российский закон подрывает нашу демократию, и мы не можем принимать такие законы на пути в Евросоюз. Я думаю, что молодые люди не нуждаются в призыве, они и так активны. Со стороны администрации [обращение было нормальным], в тюрьме тоже много проблем. Что касается помилования, я был в шоке, единственное, что услышал, это то, что «я его помиловала», и после этого ничего не помню, это было очень эмоционально», - рассказал Лазаре Григориадис.



Он полагает, что для дачи показаний против него на суд были вызваны полицейские, которые не задерживали активистов.



«Как это бывает, приводят других полицейских, которые не задерживали активистов. Там была такая же ситуация, я думаю, что в суд привели политизированных полицейских», - заявил Григориадис.



Для справки, Лазаре Григориадис, осужденный за посягательство на здоровье полицейских и уничтожение государственного имущества, покинул Глданскую тюрьму.



У тюрьмы осужденного ожидали члены семьи, родственники и адвокаты.



Акт о помиловании Лазаре Григориадиса президент Грузии Саломе Зурабишвили издала сегодня, и после прохождения соответствующих процедур Григориадис покинул Глданскую тюрьму.



Суд 12 апреля признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов, и приговорил его к 9 годам лишения свободы.





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