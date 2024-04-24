

Бокучава: Европейские друзья пытаются спасти европейское будущее Грузии

24.04.2024 18:34





По заявлению председателя парламентской фракции «Единое национальное движение» Тины Бокучава, будет неудивительно, если Европарламент начнет рассмотрение жестких опций и персональных санкций, потому что европейские друзья «пытаются вместе с грузинским народом и теми молодыми людьми, которые каждый день стоят на Руставели, спасти европейское будущее Грузии».



По словам Бокучава, все международные друзья Грузии очень четко заявляют, что т.н. российский закон является препятствием для европейской интеграции Грузии.



«Все международные друзья Грузии, будь то законодательные и исполнительные органы США или различные органы Евросоюза, президент Европейского совета Шарль Мишель, Европейская комиссия или отдельные европейские политики, очень четко заявляют, что «российский закон» является препятствием на пути европейской интеграции нашей страны. Они призывают [Бидзину] Иванишвили отозвать «российский закон» и принять во внимание волю граждан Грузии, которые неоднократно доказывали, что место Грузии – в Европе, и они сделают все, чтобы защитить этот европейский выбор. Поэтому и начало рассмотрения Европарламентом таких жестких опций, включая возможность введения персональных санкций, естественно, не будет удивительным, потому что европейские друзья пытаются вместе с грузинским народом и теми молодыми людьми, которые каждый день стоят на Руставели, спасти европейское будущее Грузии, - отметила Тина Бокучава.





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