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Кадагишвили: Президент оскорбила Конституцию и институты
24.04.2024 18:35
Помилование президентом Лазаре Григориадиса – это поощрение нападений на госучреждения и полицию. Своим решением президент оскорбила Конституцию и институты Грузии! - так депутат от партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили отреагировал на освобождение Григориадиса.
«Какие бы иные мнения вы ни выражали, вы не можете переносить инакомыслие в «коктейль Молотова», который представляет собой изобретенное в Советском Союзе оружие, сжигающее танки, и бросать его в Конституцию, полицию своей страны и пытаться сжечь молодого человека», - заявил Ираклий Кадагишвили.
Для справки, сегодня из тюрьмы вышел Лазаре Григориадис, помилованный президентом Грузии.
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