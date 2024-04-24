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Франция предлагает ЕС ввести новые санкции для борьбы с российской дезинформацией
24.04.2024 18:36
По сообщению издания Bloomberg, Франция предлагает Евросоюзу ввести новые санкции для борьбы с попытками России распространять дезинформацию и влиять на выборы по всему миру.
Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов юридических и физических лиц. Это предложение поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.
По информации Bloomberg, усилия по дестабилизации со стороны связанных с Россией субъектов активизировались по всей Европе, поскольку с помощью различных гибридных инструментов Россия приняла меры по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона.
Новые санкции будут нацелены на тех, кто угрожает стабильности, безопасности или суверенитету государств-членов ЕС или третьих стран, вмешиваясь в выборы, подрывая верховенство закона и поощряя акты насилия.
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