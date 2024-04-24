|
|
|
Хабеишвили: К сожалению, власти делают все, чтобы отнять европейское будущее у грузинского народа
24.04.2024 18:37
У нас в Кутаиси встреча – «Нет российскому закону, да Европе!» Выбор грузинского народа – Евросоюз, но, к сожалению для нас, власти делает все, чтобы отнять у грузинского народа европейское будущее», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили,
По словам Хабеишвили, из заявлений западных партнеров понятно, что Евросоюз нас не примет, если мы примем закон «О прозрачности иностранного влияния».
«Мы отправимся в разные большие города, где встретимся с местным населением и обсудим то, почему этот закон российский, почему он является препятствием на пути в ЕС, и все это видят. Из заявлений наших западных партнеров понятно, что Евросоюз нас просто не примет, если мы примем такие законы, которые будут российскими и не ориентированными на свободу и демократию», - заявил Леван Хабеишвили.
Для справки, в Кутаиси от театра Месхишвили пройдет шествие – «Да Европе, нет российскому закону!». В шествии примут участие представители общества и неправительственных организаций. Также в рамках «Коалиции победы» к шествию присоединятся председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе и личный представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна