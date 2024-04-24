

Президент Литвы выражает беспокойство в связи с продвижением в Грузии закона об «иноагентах»

24.04.2024 18:38





Президент Литвы присоединяется к политикам разных стран, заявляющих, что принятие закона «об иноагентах» может нанести ущерб европейскому пути Грузии. В соцсети Х Гитанас Науседа написал:



«Обсудил последние события в Грузии с президентом Саломе Зурабишвили.



Выразил свою обеспокоенность по поводу закона об «иностранных агентах» и последствий, которые могут последовать за этим, для процесса интеграции Грузии в ЕС.



Литва поддерживает гражданское общество Грузии в его стремлении к европейскому будущему».



Президент Грузии обсудила последние события с стране с литовским коллегой в ходе телефонного разговора.



Саломе Зурабишвили поблагодарила Гитанаса Науседу за непоколебимую поддержку европейских устремлений Грузии, сообщают в Администрация президента Грузии



Источник: СОВА

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