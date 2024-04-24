

Хабеишвили: Михаил Саакашвили является главным прозападным лидером оппозиции в Грузии

24.04.2024 18:38





Главным лидером прозападной оппозиции в этой стране является Михаил Саакашвили, и оценки наших западных партнеров соответствующие, заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



«Мы должны понимать, что мы не рады ничьему санкционированию, просто они заняты российской и антигосударственной работой. Мы бы предпочли, чтобы вместо санкционирования, они отозвали российский закон. А Иванишвили и власть, которая готова поддержать российский закон во втором чтении, не встала на пути грузинского народа в Евросоюз. Главным лидером прозападной оппозиции в этой стране является Михаил Саакашвили, соответственно его тюремное заключение напрямую связано с судейским кланом, русской властью, и поэтому оценки наших западных партнеров соответствующие. Наверное, мы все понимаем, что у правительства Иванишвили нет ни одного партнера на Западе. Их друзья — Песков, Лавров, Путин и т.д. Что касается Михаила Саакашвили, то у него много сторонников как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил Леван Хабеишвили.





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