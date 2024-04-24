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Гитанас Науседа:В беседе с президентом я выразил обеспокоенность по поводу закона об «иноагентах»


24.04.2024   18:50


В беседе с президентом Саломе Зурабишвили я выразил обеспокоенность по поводу закона об «иностранных агентах». Литва поддерживает грузинское гражданское общество. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа пишет на своей личной странице в Twitter после разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я обсудил последние события в Грузии с президентом Зурабишвили.

Я выразил обеспокоенность по поводу закона об «иностранных агентах» и его последствий для процесса интеграции Грузии в Европейский союз.

Литва поддерживает грузинское гражданское общество в его стремлении к европейскому будущему», - написал Науседа.


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