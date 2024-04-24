Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе выступит на международном слете правых и ультраправых в Будапеште


24.04.2024   19:48


Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выступит на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая пройдет в Будапеште 25 апреля.

На мероприятии, которое критики называют собранием популистов и евроскептиков, Кобахидзе будет единственным действующим лидером страны, не считая ключевого спикера — венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Среди гостей также лидер крайне правой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль, антиисламист и евроскептик Герт Вилдерс, которого часто называют «голландскиим Дональдом Трампом», экс-премьер Словении, популист Янез Янша, бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и другие правые политики, которые в прошлом занимали государственные должности.

Согласно программе, темы панельных дискуссий: «Суверенитет жив, глобализм умирает», «Спасайте Запад, защищайте границы» и «Мы побеждаем, они проигрывают – 2024 год, избирательный супергод».

Конференция консервативных политических действий — традиционный слет американских консерваторов. Но его проводят и в странах за пределами США. В Европе он проходил только в Венгрии, которая в этом году принимает делегатов в третий раз.

В прошлом году на конференции CPAC в Будапеште выступал предшественник Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили.

В своей речи Гарибашвили назвал Орбана «поистине образцовым политиком» и «боевым христианином». Он также затронул тему сексуальных меньшинств, заявив, что определенные силы пытаются «разрушить традиционные семейные ценности и навязать ложную свободу ЛГБТ-пропагандой».

Тогда Гарибишвили раскритиковала партия «Европейских социалистов». Спустя месяц, «Грузинская мечта» официально была исключена из состава партии.

На конференцию консерваторов в Будапешт Кобахидзе отправился после старта в Грузии общественных обсуждений анти-ЛГБТ законопроекта «О семейных ценностях». Одновременно в Тбилиси продолжаются акции против закона об иноагентах.

В ЕС неоднократно указывали, что среди приоритетных задач, которые Грузии надо выполнить для открытия переговоров о членстве в блоке, — защита прав человека, борьба с антиевропейской пропагандой и расширение участия организаций гражданского общества при принятии решений.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна