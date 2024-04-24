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Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Литвы развернувшиеся в Грузии события


24.04.2024   19:49


Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудила события, развернувшиеся в Грузии, и подчеркнула важность сохранения стабильности в стране. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

Президент Грузии поблагодарила своего литовского коллегу за непоколебимую поддержку Литвой европейских устремлений Грузии и отметила большое значение поддержки европейского выбора грузинского народа со стороны партнеров и друзей.

Президент Грузии подчеркнула то, насколько безальтернативны сохранение в стране стабильности перед выборами и защита европейского будущего Грузии путем выборов.

«Я убеждена, что грузинский народ вновь обязательно проголосует за наше европейское будущее», - заявила президент Грузии.

Президент Литвы выразил обеспокоенность по поводу закона об «иностранных агентах» и его влияния на процесс интеграции Грузии в ЕС. По его заявлению, Литва поддерживает гражданское общество Грузии в стремлении к европейскому будущему.


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