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Джо Байден подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню
24.04.2024 19:49
Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
«Это очень хороший день для США, Европы и мира. Когда наши союзники сильны, мы тоже сильные. Подписав этот закон, США и весь мир будут в большей безопасности», — заявил Байден.
Пакет объединяет четыре законопроекта, которые Палата представителей приняла на прошлой неделе как отдельные законопроекты. Один из четырех законопроектов предусматривает помощь Украине на сумму 61 миллиард долларов, а Израилю — еще 26 миллиардов долларов. Третий законопроект предполагает выделение $8,1 млрд для Индо-Тихоокеанского региона. Что касается четвертого законопроекта, то он допускает запрет социальной сети Tik-Tok, а также конфискацию российских активов в пользу Украины и новые санкции против Ирана.
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