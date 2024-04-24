

Переговоры о вступлении Грузии в ЕС «не следует начинать» | Проект совместной резолюции Европарламента

24.04.2024 19:50





Опубликован проект совместной резолюции политических групп Европарламента «О попытках восстановить закон об иностранных агентах в Грузии и ограничениях для гражданского общества».



Проект резолюции, подготовленный пятью политическими группами (Verts/ALE, Renew Europe, S&D, PPE и ECR), изначально был зарегистрирован в Европарламенте, затем они согласовали совместный текст. Резолюция по Грузии будет вынесена на голосование в Европарламенте завтра, 25 апреля. В ходе голосования в окончательный вариант могут быть внесены изменения.



Согласно проекту резолюции Европарламента, переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начинать до тех пор, пока «закон об иноагентах» является «частью правового порядка Грузии». Европарламент призывает Европейскую комиссию подготовить промежуточную оценку реализации Грузией 9-ти шагов.



В отличие от версий отдельных политических групп, в проекте совместной резолюции нет призывов к санкциям против Бидзины Иванишвили и поддерживающих законопроект депутатов, также в нем нет упоминаний о пересмотре визовой либерализации. Однако есть намек на возможный пересмотр финансирования Грузии. Отмечается также, что в предыдущих резолюциях Европарламент уже требовал принятия мер по снижению деструктивной роли олигархических интересов в политике и экономике Грузии, в том числе политически мотивированных преследований журналистов и политических оппонентов (таких как Михаил Саакашвили).



По мнению депутатов Европарламента, легитимная цель обеспечения прозрачности неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование, не может оправдать меры, ограничивающие их деятельность, особенно в сфере демократии, верховенства закона и прав человека.



В резолюции также указано, что инициированный законопроект нарушает две из 9 шагов прописанных в условиях Еврокомиссии, где Грузию призывают обеспечить возможность гражданского общества действовать свободно (шаг 9) и бороться с дезинформацией против ЕС и его ценностей (шаг 1).



Как указано в тексте документа, этот законопроект вносится в период растущих нападок на гражданское общество и независимые СМИ в Грузии, в явной попытке надавить на гражданское пространство и заставить замолчать критические голоса, сокращая доступ к иностранному финансированию.



«Этот законопроект является лишь последним в серии предвыборных законодательных и других инициатив правительства Грузии, которые также включают объявление конституционных поправок для борьбы с «пропагандой ЛГБТ» и отмену политики, устанавливающей гендерные квоты для женщин в парламент, который ставит под угрозу демократические реформы и способствует распространению дезинформации о ЕС, его ценностях и политике», — говорится в проекте резолюции.



Пункты указанные в резолюции:



1. Решительно осуждаем повторное внесение спорного законопроекта о «прозрачности иностранного влияния», который наложит изнурительные ограничения на гражданское общество и независимые СМИ и тем самым подрывает возможность их свободной деятельности, и поэтому был встречен массовыми протестами со стороны грузинской общественности, организаций гражданского общества, независимых СМИ, видных общественных деятелей, а также европейскими и международными партнерами страны;



2. Подчеркиваем, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии по членству в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны;



3. Подчеркиваем, что переговоры о вступлении в ЕС не следует начинать, пока этот закон является частью правового порядка Грузии;



4. Поэтому настоятельно призываем парламент Грузии остановить парламентские процедуры, ведущие к принятию закона, и призываем правительство Грузии выполнить обязательства, которые оно взяло на себя в марте 2023 года, когда оно объявило, что безоговорочно отзовет законопроект, вводящий ограничения для гражданского общества и независимые СМИ и не будет вносить такой закон снова; призываем правительство Грузии также воздерживаться от внесения любых дальнейших законодательных предложений, которые противоречат принципам демократии, верховенства закона, правам человека и основным свободам и которые, следовательно, противоречат Копенгагенским критериям членства в ЕС;



5. Подчеркиваем, что законопроект предает стремление подавляющего большинства грузинского народа жить в демократическом обществе, продолжать демократические реформы и реформы, основанные на верховенстве закона, продолжать тесное сотрудничество с евроатлантическими партнерами и идти по пути к членству в ЕС;



6. Подчеркиваем, что права на свободу выражения мнений и собраний, а также на мирный протест являются фундаментальными свободами и должны уважаться при любых обстоятельствах, особенно в стране, стремящейся вступить в ЕС;



7. Настоятельно призываем правительство Грузии уважать конституционные права граждан Грузии и поэтому выражаем обеспокоенность по поводу сообщений о том, что полиция по охране общественного порядка применяет непропорциональную силу для разгона протестующих, протестующих против спорного законопроекта; призываем власти Грузии провести расследование и привлечь к ответственности лиц, ответственных за незаконное и непропорциональное применение силы;



8. Подчеркиваем, что роль общественного наблюдателя, которую выполняют гражданское общество и независимые СМИ, важна для демократического общества и имеет решающее значение для продвижения реформ, связанных со вступлением в ЕС, и поэтому призывает власти Грузии сделать все возможное, чтобы гарантировать благоприятную среду, в которой гражданское общество и независимые СМИ могут преуспевать;



9. Осуждает тот факт, что правительство Грузии черпает вдохновение из весьма противоречивого аналогичного российского законодательства, такого как российский «Закон об иностранных агентах», который намеренно навешивает ярлыки и дискриминирует организации гражданского общества и активистов, а также используется для подавления оппозиции агрессивной войне России против Украины и заставить замолчать все оставшиеся критические голоса в стране;



10. Напоминаем, что Европейский совет 14 и 15 декабря 2023 года предоставил Грузии статус кандидата при условии, что будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года; подчеркивает, что эта рекомендация призывает Грузию обеспечить, чтобы гражданское общество могло действовать свободно и бороться с дезинформацией против ЕС и его ценностей, и [напоминаем] что этот законопроект нарушает обе цели;



11. Напоминает правительству Грузии о взятых на себя обязательствах, а также о ценностях и принципах, которых оно придерживалось, когда подавало заявку на членство в ЕС, и призывает вице-президента Комиссии/Высокого представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, комиссара по вопросам соседства и Расширение, и Президента Комиссии сделать то же самое;



12. Предлагаем Комиссии представить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, указанных в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года;



13 Призываем Комиссию и государства-члены оценить влияние этого законопроекта на роль ЕС как донора Грузии и четко сообщить правительству и парламенту Грузии об этом возможном влиянии и его последствиях для финансирования [получаемого от] ЕС в целом;



14. Настоятельно призываем правительство Грузии вернуться на свой европейский путь, поддержать свое обязательство уважать, укреплять и продвигать демократию, верховенство закона, права человека и основные свободы, а также искренне участвовать в полной реализации шагов, необходимых для выполнения условий для имеющей статус кандидата статус на членство в ЕС, в духе взаимодействия и сотрудничества с гражданским обществом и политической оппозицией Грузии;



15. Вновь заявляем о своей непоколебимой поддержке законных европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей стране, свободной от коррупции, которая полностью уважает основные свободы, защищает права человека и гарантирует открытое общество и независимые средства массовой информации; подчеркивает, что решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС было мотивировано желанием признать достижения и демократические усилия гражданского общества Грузии, а также подавляющую поддержку вступления в ЕС среди ее граждан;



16. Призываем к созданию беспристрастной и независимой долгосрочной международной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в стране в октябре 2024 года.



Нетгазета

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





