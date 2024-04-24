

Вашадзе: Закон является российским, потому что с этим законом у Грузии не будет шанса стать членом ЕС

24.04.2024 21:18





Закон «О прозрачности иностранного влияния» является российским, потому что с этим законом у Грузии не будет шанса стать членом Евросоюза, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на встрече в Кутаиси.



По словам Георгия Вашадзе, данный закон похоронит демократию в Грузии.



«Цель этого закона – заставить замолчать гражданский сектор, свободные СМИ, а затем уничтожить политическую оппозицию. Цель этого закона – похоронить даже зачатки демократии, которые сегодня есть в нашей стране, вот почему этот закон является российским», - заявил Георгий Вашадзе.



По оценке Георгия Вашадзе, «неправильность и слабость» «Грузинской мечты» показывает и тот факт, что они проведут контракцию 29 апреля.



«Это слабость, когда хочешь насильно привезти людей со всей Грузии на контракцию 29 апреля. Что они опротестовывают, для чего собираются? Протестуют ли они против европейской интеграции, против движения Грузии в Европейский союз или против чего, для чего собираются? Или они устраивают контракцию молодежи? Вот это и есть их неправильное лицо», - заявил Георгий Вашадзе.



По его словам, Грузия является жертвой Иванишвили и «Грузинской мечты».



«Вчерашняя дискуссия в Европарламенте показывает, что с российским законом у Грузии не может быть места в Евросоюзе. Второе, что это показывает, это то, что Грузия является жертвой Иванишвили и «Грузинской мечты». Мы являемся жертвами антигрузинских действий, которые сейчас осуществляют эти люди. Несмотря на эти проблемы, вся Европа видит, что вся Грузия стоит на ногах, и на вас надеются европейцы. В первую очередь хочу поблагодарить вас», - заявил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





