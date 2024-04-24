

В Тбилиси возобновилась акция против закона «об иноагентах»

24.04.2024 21:19





У здания парламента в Тбилиси возобновилась акция против закона «об иноагентах». В ней, в основном участвуют представители молодежи, пришедшие сюда с флагами Грузии и транспарантами с лозунгами против «российского закона», как они называют одну из последних законодательных инициатив «Грузинской мечты».



У здания парламента в большом количестве мобилизованы представители правоохранительных органов. Ранее в МВД заявили, что за перекрытием проезжей части протестующими последует «соответствующая правовая реакция правоохранительных органов».



Молодые люди, участвующие в митингах заявили разным СМИ, что угроз полицейских не боятся и, если это будет необходимо – перекроют дорогу.



Кстати, сегодня к протестующим планирует присоединиться участник прошлогодних мартовских митингов, осужденный на 9 лет заключения и помилованный сегодня президентом — Лазаре Григориадис.





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