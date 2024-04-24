

Протестующие против закона об иноагентах перекрыли Руставели, несмотря на предупреждение полиции

24.04.2024 21:54





Участники акции против принятия закона об иноагентах заняли проезжую часть на проспекте Руставели в Тбилиси, несмотря на предупреждение полиции.



Решение приняли большинством голосов. Голосовали поднятием рук.



«Они попытались ограничить наши конституционные права. Это символический акт… Мы все вместе перекрыли дорогу и не позволили никому указывать нам, где использовать, а где нет наше конституционное право». — сказал журналистам однин из участников митинга Георгий Думбадзе.



В настоящее время перед парламентом Грузии находится несколько сотен человек. В основном это студенты. Они планируют провести очередное протестное шествие.



Полиция не препятствовала демонстрантам, когда те перемещались с площади у парламента на дорогу.



Ранее МВД Грузии призвало участников акций протеста не перекрывать дороги во время немногочисленных митингов и шествий. В ведомстве предупредили, что в отношении нарушителей примут законные меры.



Митинги против закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси уже девять дней. С 18 апреля студенты проводят акции самостоятельно, без участия оппозиционных партий и организаций гражданского общества. Регулярно они устраивают протестные шествия к разным государственным учреждениям. Студенты заявляют, что будут собираться регулярно до тех пор, пока законопроект не будет отозван.





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