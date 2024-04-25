

Вашадзе: То, что власти наметили собрание на 29 апреля, является провокационным действием

25.04.2024 00:14





Что скажет народ, какими будут требования народа, то и сделает оппозиция, - заявил лидер «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», отвечая на вопрос: «Будет ли параллельно проводиться акция против закона «О прозрачности иностранного влияния» 29 апреля в то время, когда «Грузинская мечта» планирует народное собрание?»



По словам Георгия Вашадзе, оппозиция «обязательно постарается» сделать 29 апреля острым, будь то внутри парламента или за его пределами.



«Мы обязательно постараемся, чтобы этот день был острым внутри парламента или на улице, и эта так и будет, поскольку у нас отнимают родину», - заявил он.



Как отмечает Вашадзе, то, что власти наметили собрание на 29 апреля, является провокационным действием.



«Никому не запретишь выходить на улицу, однако, это провокационные действия властей. В парламенте будет дискуссия по этому вопросу, будет рабочий процесс по поводу закона, и я ведь не скажу, что не приеду? Я не собираюсь этого говорить. В остальном общество решит, какой именно протест оно выберет. Каждый имеет право на выражение мнения.



Факт же, что их собрание от начала до конца является искусственным? Людей привозят насильно. Многие в Кутаиси рассказывали нам, как людей насильно везут на маршрутках. Никто не хочет ехать, потому что они прекрасно знают, что их вынуждают участвовать в акции против нашей страны», - заявил Георгий Вашадзе.





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