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Офис омбудсмена оценил меры по предотвращению распространения инфекций в стационарах
25.04.2024 10:02
В больницах Грузии не проводится мониторинг соблюдения правил гигиены рук среди медперсонала. Об этом говорится в отчете Народного защитника Грузии.
Офис омбудсмена оценил меры по предотвращению распространения инфекций, связанных с медобслуживанием в Грузии. В рамках мониторинга проверили девять стационаров.
«В ходе мониторинга медицинских учреждений были выявлены отдельные нарушения, касающиеся инфраструктуры и процессов, необходимых для профилактики и контроля инфекции», — сказано в докладе.
Мониторинг показал, что:
- Ни в одном из девяти медучреждений системный контроль за соблюдением мер гигиены рук не проводили.
- В пяти из больницах в зонах высокого и очень высокого риска были неисправны системы вентиляции, что повышает риск распространения инфекций воздушно-капельным путем из изоляционных помещений.
- Помещения для стерилизации в основном не были оборудованы должным образом.
- Нарушения принципов разделения «чистых» и «грязных» зон.
- Несоблюдение требований использования персоналом средств индивидуальной защиты при перемещении между зонами.
- Грубые нарушения процесса предстерилизационной подготовки инструментов выявлены в пяти больницах.
- Состояние стерилизованных инструментов также не соответствовало установленным нормам.
- Не были учтены требования по стирке, хранению и использованию медицинского белья.
- В четырех учреждениях выявлены нарушения, касающиеся целостности поверхностей медицинской инфраструктуры и обращения с отходами.
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