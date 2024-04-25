

Офис омбудсмена оценил меры по предотвращению распространения инфекций в стационарах

25.04.2024 10:02





В больницах Грузии не проводится мониторинг соблюдения правил гигиены рук среди медперсонала. Об этом говорится в отчете Народного защитника Грузии.



Офис омбудсмена оценил меры по предотвращению распространения инфекций, связанных с медобслуживанием в Грузии. В рамках мониторинга проверили девять стационаров.



«В ходе мониторинга медицинских учреждений были выявлены отдельные нарушения, касающиеся инфраструктуры и процессов, необходимых для профилактики и контроля инфекции», — сказано в докладе.



Мониторинг показал, что:



- Ни в одном из девяти медучреждений системный контроль за соблюдением мер гигиены рук не проводили.

- В пяти из больницах в зонах высокого и очень высокого риска были неисправны системы вентиляции, что повышает риск распространения инфекций воздушно-капельным путем из изоляционных помещений.

- Помещения для стерилизации в основном не были оборудованы должным образом.

- Нарушения принципов разделения «чистых» и «грязных» зон.

- Несоблюдение требований использования персоналом средств индивидуальной защиты при перемещении между зонами.

- Грубые нарушения процесса предстерилизационной подготовки инструментов выявлены в пяти больницах.

- Состояние стерилизованных инструментов также не соответствовало установленным нормам.

- Не были учтены требования по стирке, хранению и использованию медицинского белья.

- В четырех учреждениях выявлены нарушения, касающиеся целостности поверхностей медицинской инфраструктуры и обращения с отходами.



Источник: Новости - Грузия

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