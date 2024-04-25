|
|
|
Политические группы в Европарламенте подготовили проект резолюции по Грузии
25.04.2024 10:51
Политические группы в Европарламенте подготовили проект резолюции, касающийся Грузии. В частности, проект подготовлен от имени следующих политических объединений: «Европейская народная партия», «Социал-демократы», «Обновленная Европа», «Зеленые — Европейский свободный альянс» и «Европейские консерваторы и реформистские группы».
Среди авторов проекта резолюции — Мириам Лексман, Майкл Галлер, Раса Юкнявичене, Дэвид Макаллистер, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотига.
В проекте резолюции говорится, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» противоречит обязательствам, которые Грузия взяла на себя как кандидат на вступление в Евросоюз.
Европейский парламент решительно осуждает повторное инициирование спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который наложит пагубные ограничения на гражданское общество и независимые СМИ, тем самым подорвет их свободную деятельность.
Согласно проекту, переговоры ЕС не должен приступать к переговорам с Грузией о вступлении в ЕС до тех пор, пока этот закон является частью правопорядка Грузии.
Европарламент еще раз призывает парламент Грузии остановить парламентские процедуры по принятию закона.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна