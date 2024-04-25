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Политические группы в Европарламенте подготовили проект резолюции по Грузии


25.04.2024   10:51


Политические группы в Европарламенте подготовили проект резолюции, касающийся Грузии. В частности, проект подготовлен от имени следующих политических объединений: «Европейская народная партия», «Социал-демократы», «Обновленная Европа», «Зеленые — Европейский свободный альянс» и «Европейские консерваторы и реформистские группы».

Среди авторов проекта резолюции — Мириам Лексман, Майкл Галлер, Раса Юкнявичене, Дэвид Макаллистер, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотига.

В проекте резолюции говорится, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» противоречит обязательствам, которые Грузия взяла на себя как кандидат на вступление в Евросоюз.

Европейский парламент решительно осуждает повторное инициирование спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который наложит пагубные ограничения на гражданское общество и независимые СМИ, тем самым подорвет их свободную деятельность.

Согласно проекту, переговоры ЕС не должен приступать к переговорам с Грузией о вступлении в ЕС до тех пор, пока этот закон является частью правопорядка Грузии.

Европарламент еще раз призывает парламент Грузии остановить парламентские процедуры по принятию закона.


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