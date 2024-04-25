

Литва выражает доверие способностям грузинской полиции и сил безопасности в обеспечении свободы слова - посольство

25.04.2024 11:19





«Литва и её посольство не приемлют насилия, выражают доверие способностям грузинской полиции и сил безопасности в обеспечении свободы собраний и выражения мнений, особенно учитывая необходимость обеспечения эффективного диалога с гражданским обществом», — говорится в заявлении посольства Литвы в Грузии.



Согласно заявлению, Литва надеется, что Грузия воспользуется историческим окном возможности, выполнит все рекомендации Еврокомиссии и сможет быстро начать переговоры о вступлении в ЕС.



«Литва на протяжении долгого времени верна и остается приверженной уникальному характеру давней дружбы и особых отношений между Грузией и Литовской Республикой. Вместе с тем, Литва однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.



Литва и литовский народ первыми протянули руку поддержки Грузии в августе 2008 года. В знак непоколебимой солидарности президент Валдас Адамкус прибыл в Тбилиси в тот момент, когда российские Вооруженные силы вошли на территорию Грузии и продвигались вперед.



В настоящее время, после получения 14 декабря 2023 года статуса кандидата в ЕС, при условии выполнения 9-ти шагов, установленных Еврокомиссией, Грузия как никогда близка к началу переговоров о вступлении, а затем и к вступлению в ЕС. Литва полностью поддержала декабрьское решение Европейского совета.



Принимая во внимание контекст недавних обвинений, связанных с заявлениями литовского члена Европарламента, мы хотели бы отметить, что члены Европарламента не координируют свои действия со странами своего происхождения и не представляют их позиции. Соответственно, посольство Литвы не может комментировать подобные заявления.



Литва и её посольство никоим образом не оправдывают насилие и выражают доверие способностям грузинской полиции и сил безопасности в обеспечении свободы собраний и выражения мнений, особенно учитывая необходимость обеспечения эффективного диалога с гражданским обществом.



Литва искренне надеется, что Грузия воспользуется историческим окном возможности для процесса расширения ЕС, выполнит все рекомендации Еврокомиссии и сможет быстро начать переговоры о вступлении», — говорится в заявлении.





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