

Посольство Литвы: Члены Европарламента не координируют свои действия со странами своего происхождения

25.04.2024 12:32





В связи с заявлениями литовского члена Европарламента, хотели бы отметить, что члены Европарламента не координируют свои действия со странами своего происхождения и не представляют их позиции; соответственно, посольство Литвы не может комментировать подобные заявления.



Литва и ее посольство никоим образом не согласны с насилием и выражают доверие возможностям грузинской полиции и сил безопасности обеспечить свободу собраний и выражения, - заявление об этом распространило посольство Литвы в Грузии.



Посольство откликнулось на призыв представителей правящей партии Грузии о том, что посольство Литвы должно дать разъяснения по поводу высказываний европарламентария Петраса Аустревичуса, содержавших призыв ввести санкции в отношении грузинских правоохранителей.



Кроме того, посольство Литвы откликнулось на попытку принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и отметило, что он противоречит рекомендациям Евросоюза и несовместим с нормами и ценностями ЕС. По заявлению посольства, такое развитие событий вызывает значительную обеспокоенность как в Литве, так и в Евросоюзе.



«Литва давно была и продолжает оставаться приверженной поддержке уникального характера многолетней дружбы и особых отношений между Грузией и Литовской Республикой. Литва также однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.



Литва и литовский народ первыми протянули руку поддержки Грузии в августе 2008 года. В знак непоколебимой солидарности президент Валдас Адамкус прибыл в Тбилиси в тот момент, когда российские военные силы вошли на территорию Грузии и продвигались вперед.



В настоящее время, после предоставления статуса кандидата в ЕС 14 декабря 2023 года, при условии выполнения 9 шагов, установленных Еврокомиссией, Грузия как никогда близка к началу переговоров о членстве, а затем к вступлению в ЕС. Литва полностью поддержала декабрьское решение Европейского совета.



Наряду с прочими шагами, Грузию призвали бороться с дезинформацией, манипулированием информацией из-за границы и вмешательством против ЕС и его ценностей, а также обеспечить возможность свободного функционирования гражданского общества. В отношении этого, представленный в настоящее время законопроект «О прозрачности иностранного влияния» противоречит рекомендациям Евросоюза и несовместим с нормами и ценностями Евросоюза. Такое развитие событий вызывает значительную обеспокоенность как в Литве, так и в ЕС.



Принимая во внимание контекст последних обвинений, касающихся заявлений литовского члена Европарламента, хотели бы отметить, что члены Европарламента не координируют со странами своего происхождения и не представляют их позиции; соответственно, посольство Литвы не может комментировать подобные заявления.



Литва и ее посольство никоим образом не согласны с насилием и выражают доверие возможностям грузинской полиции и сил безопасности обеспечить свободу собраний и выражения, особенно с учетом необходимости обеспечения эффективного диалога с гражданским обществом.



Литва искренне надеется, что Грузия воспользуется историческим окном возможностей для процесса расширения ЕС, активированного с новой силой, выполнит все рекомендации Еврокомиссии и сможет быстро начать переговоры о вступлении», – говорится в заявлении посольства.



Для справки, Петрас Аустревичус обратился к институтам ЕС с просьбой ввести санкции против Звиада Харебашвили и Важи Сирадзе, поскольку, по его мнению, эти люди действуют против воли грузинского народа.





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