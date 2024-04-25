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Кобахидзе: Усилия для защиты наших многовековых традиций и национальной идентичности должны быть еще более умножены
25.04.2024 13:10
Сегодня мировой порядок претерпевает значительные изменения. Международная среда меняется, и чтобы справиться с этими вызовами требуются скоординированные усилия, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на Конференции консервативного политического действия в Венгрии.
«Для меня большая честь иметь возможность предстать перед вами на конференции консервативной политической инициативы и обратиться к уважаемым участникам конференции.
Исполнилось 50 лет с момента проведения первой конференции консервативной политической инициативы, которая заложила основу для борьбы за защиту традиционных ценностей.
Однако развивающиеся в последнее время и ожидаемые глобальные процессы показывают, что усилия для защиты наших многовековых традиций и национальной идентичности должны быть еще более умножены.
Сегодня мировой порядок претерпевает значительные изменения. Меняется международная обстановка, и чтобы справиться с этими вызовами, требуются скоординированные усилия. Работая вместе, мы можем способствовать развитию событий в положительном направлении.
Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за организацию сегодняшней конференции, которая предоставляет нам ценную платформу для обсуждения наших общих перспектив», - сказал премьер.
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