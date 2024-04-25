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Кобахидзе: Вступление в ЕС является главным внешнеполитическим приоритетом Грузии и грузинского народа
25.04.2024 13:22
Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на Конференции консервативного политического действия в Венгрии.
Как отметил глава правительства, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом Грузии и грузинского народа.
«Я уверен, что Грузия очень скоро станет полноправным членом европейской семьи, и вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Евросоюза, в строительство Европы, основанное на твердых ценностях. Пусть Бог даст нам силы и поможет в этом важном деле», - заявил Ираклий Кобахидзе
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