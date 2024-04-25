

Кобахидзе: Родина, язык и вера – три главных столпа, которые создают национальную идентичность Грузии

25.04.2024 13:24





«Родина, язык и вера — вот три основных столпа, которые создают национальную идентичность Грузии с IV века, когда Грузия провозгласила христианство государственной религией», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на «Конференции консервативного политического действия» в Венгрии.



Как отметил глава правительства, на протяжении веков грузины сражались и жертвовали собой, защищая свою родину.



«Исторически, нашей маленькой, но свободолюбивой и гордой стране пришлось существовать на перекрестке империй. На протяжении веков грузины сражались и жертвовали собой, защищая свою родину. На протяжении веков грузины преданно защищали свой язык. Наконец, в 1978 году поколение наших родителей твердо встало на защиту грузинского языка, когда советская власть решила отменить статус грузинского языка как государственного. Принципиальность народа принесла результат, и советской власти пришлось отступить.



На протяжении веков, нам, грузинам, приходилось бороться, чтобы защитить нашу веру, христианство. Наша история научила нас тому, что любая оккупация страны является временной, если завоевателю не удается уничтожить самобытность народа. Поэтому все завоеватели ставили своей первой задачей нападение на веру грузинского народа. В последний раз это делали советские большевики, которые разрушали церкви и запрещали верующим молиться. Однако Грузия одержала победу во всех битвах за веру, защитила и сохранила христианство.



Сегодняшние вызовы нашей страны аналогичны тем, с которыми Грузия сталкивалась на протяжении веков. Самое интересное, что эти вызовы сегодня стали вызовами всего мира, которые несут риски как для самых маленьких, так и для самых больших стран и народов.



Сегодня т.н либералы ставят под угрозу самобытность стран и наций по всему миру. Больше всего с такими рисками сталкиваются Европа и Соединенные Штаты Америки, где т.н либеральная идеология пустила самые длинные корни», — заявил премьер-министр.







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