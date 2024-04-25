

Глава миссии USAID в Грузии: Грузия пострадает, если будет принят закон "О прозрачности иностранного влияния"

25.04.2024 13:32





«Как правительство США, так и Евросоюз заявляют, что если этот закон будет принят, от этого пострадает Грузия, которая движется по пути в Евросоюз», — заявил глава миссии USAID в Грузии Джон Пеннелл.



По его словам, принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» будет печальным.



«Возможно, Грузия отклониться от траектории Евросоюза, к которой сейчас идет страна. Соответственно, это окажет влияние как на СМИ, так и на неправительственные организации, и принятие этого закона будет печальным фактом. USAID, конечно, продолжит поддерживать Грузию. Мы продолжим наши тесные отношения с правительством Грузии, а также с различными организациями, частным сектором, заинтересованными сторонами, неправительственными организациями, представителями гражданского общества, гражданами, и мы всегда будем поддерживать Грузию и в будущем», — заявил Пеннелл.







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