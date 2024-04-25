

Саакашвили: Это не обычные выборы, и нельзя, чтобы мы вели себя как обычно

25.04.2024 14:05





Это не обычные выборы, и мы не можем вести себя как обычно. Нам нужен единый список - все должно быть отложено в сторону, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили, дистанционно пдключившись к судебному процессу.



Как отметил Саакашвили, его задача - способствовать этому единству.



«Все должно быть отложено в сторону. Это не обычные выборы, и нельзя, чтобы мы вели себя как обычно. Нам нужен единый список, который приведет в правительство профессионалов и тех людей, которые, возможно, не активны в политике, но смогут повести страну к лучшему. Все это понимают.



В эти минуты в Европарламенте проходит пресс-конференция, где находятся Зураб Чиаберашвили, моя мать Гиули [Аласания] и с ней рядом стоят европарламентарии. Европарламент требует моего освобождения, но не потому, что дело во мне, [но] дело в принципе, что у Путина это не должно пройти, у России это не должно пройти. Здесь не должно быть узников совести.



Моя задача сегодня, как никогда способствовать этому единству. Приехав в Грузию, я отбросил все личные амбиции. Я знал, на что шел. Насколько могу, я принимаю участие вместе с вами, сердцем и душой, мобилизуя своих сторонников, чтобы мы все вместе победили, и это обязательно произойдет», - сказал Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





