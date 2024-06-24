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Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудят вопрос Грузии
24.06.2024 11:07
Сегодня в Люксембурге пройдет Совет иностранных дел Евросоюза, который возглавит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Согласно информации, размещенной на сайте Евросоюза, министры иностранных дел блока обсудят вопрос Грузии и рассмотрят события в стране, развившиеся в последнее время.
Министры иностранных дел ЕС также обсудят агрессию России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные со странами Западных Балкан.
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