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Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудят вопрос Грузии


24.06.2024   11:07


Сегодня в Люксембурге пройдет Совет иностранных дел Евросоюза, который возглавит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно информации, размещенной на сайте Евросоюза, министры иностранных дел блока обсудят вопрос Грузии и рассмотрят события в стране, развившиеся в последнее время.

Министры иностранных дел ЕС также обсудят агрессию России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные со странами Западных Балкан.


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