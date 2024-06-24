

Глава МИД Финляндии: Мы открыты тем мерам, которые направлены конкретно на правительство Грузии

24.06.2024 11:25





Мы заострим особое внимание на ситуации в Грузии, где осуждаем решение правительства отступить от дальнейшей интеграции в Евросоюз, верховенства закона, открытого общества и демократии, - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен журналистам в Люксембурге перед началом Совета ЕС по иностранным делам.



По ее словам, это будет первое обстоятельное обсуждение вопроса Грузии на уровне Совета иностранных дел.



«Наш посыл громкий и ясный: мы поддерживаем грузинский народ на пути к демократии, независимости, верховенству закона и правам человека, которых он заслуживает и для которых просит свое правительство открыть дверь», - заявила министр иностранных дел Финляндии.



По ее словам, на том фоне, когда правительство Грузии предпринимает шаги против воли собственного народа, Евросоюз обсудит, какие меры можно предпринять.



«Существуют меры, например, что мы можем сделать, это затруднить поездки грузинских официальных лиц в Европу», - заявила глава МИД Финляндии.



На вопрос, может ли это означать санкции, Элина Валтонен ответила, что «может означать санкции или любые другие меры, которые мы можем принять. Мы открыты тем мероприятиям, которые направлены конкретно на правительство Грузии, а не на население Грузии».





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