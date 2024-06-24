

Боррель: если правительство Грузии продолжит идти прежним путем, двери ЕС не откроются

24.06.2024 11:35





Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, заявил, что двери Евросоюза открыты для Грузии, но если грузинское правительство продолжит идти «тем же путем», то эта дверь закроется.



«Мы обсудим ситуацию в Грузии. Ясно одно: двери ЕС открыты для Грузии, но если правительство продолжит идти тем же путем, продолжит те же действия, эта дверь будет закрыта, и грузинский народ заплатит за это из-за тем, что европейская перспектива будет сокращена, или, может быть, вообще будет отменена. Мы говорим о серьезной проблеме. Если так будет продолжаться и дальше, двери ЕС не откроются», — подчеркнул Боррель.



Верховный комиссар сообщил, что 24 июня на заседании глав МИД стран-членов ЕС, где будет обсуждаться вопрос Грузии. В частности, будет представлен документ о мерах, которые ЕС может предпринять в краткосрочной и долгосрочной перспективе.



«Решение сегодня принято не будет, но в краткосрочной перспективе могут быть приняты меры, например, прекращение политических контактов на высшем уровне, а также прекращение определенной финансовой поддержки, которая напрямую направлена на государственное финансирование. Мы не хотим, чтобы эти меры повлияли на граждан», — заключил Боррель.



Напомним, закон об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» — вступил в силу 4 июня 2024 года. Через 60 дней (4-5 сентября) все организации, которые имеют значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться на специальном портале.



17 апреля законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был поддержан 83 депутатами первом чтении, 1 мая — во втором, а в третьем, окончательном, чтении — 14 мая.



Международные партнеры Грузии заявляют, что закон российского образца значительно отдалит страну от Евросоюза. В Москве «Грузинскую мечту» похвалили: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский пропагандист Александр Дугин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.



Между тем, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил,что надеется на «прагматичный подход» со стороны западных партнеров. Более того, глава правительства подчеркивает, что Грузия не склоняется к РФ, правительство исходит из интересов единой Грузии и проводит политику «стратегического терпения».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





