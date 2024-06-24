

Маргус Цахкна: Дальнейших шагов в отношении членства Грузии в ЕС не будет, если ее правительство не изменит свое поведение

24.06.2024 12:27





Первый, очень важный мессидж в том, что не будет дальнейших шагов в отношении членства Грузии в ЕС, если ее правительство не изменит свое поведение, если правительство не отменит закон об иностранных агентах, - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна журналистам в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.



«Будет дискуссия о различных фондах, поддерживающих Грузию, будет дискуссия о запрете на шенгенские визы для высокопоставленных должностных лиц, о многих других аспектах. Так что ситуация в связи с Грузией серьезная, и вся эта ответственность ложится на власти Грузии, потому что грузинский народ поддерживает путь в ЕС», - отметил Маргус Цахкна.





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